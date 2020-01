Mahnung zur Mithilfe

Über ein gesundes Vereinsleben dürfen sich die Mitglieder des SV Markt Einersheim freuen. Bei der Jahresversammlung im Sportheim konnten die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Thomas Volkamer viel Positives berichten, mahnten aber auch zur Mithilfe, heißt es in einer Pressemitteilung.

So sei der Zusammenschluss mit der SG Seinsheim/Nenzenheim im Bereich Fußball-Aktive nicht nur aus sportlicher Sicht ein Gewinn, sondern er bringe auch weniger Arbeit für die ehrenamtlichen Helfer mit sich: In der Vorrunde der laufenden Saison 2019/2020 mussten lediglich vier Heimspiele ausgerichtet werden. Trotzdem werde es immer schwieriger, Theken- und Putzdienste zu verteilen.

Dabei kann der SV 465 Mitgliedern vorweisen, davon sind 340 Erwachsene und 125 Kinder und Jugendliche. Sie verteilen sich auf die Sparten Fußball (zwei Aktive-, Alte Herren-, fünf Jugendmannschaften) Volleyball, Tischtennis Aktive und Jugend, Damen-Gymnastik, Turnen (Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen Fit-Kids). „Jeder dritte Markt Einersheimer ist Mitglied im Sportverein“, freute sich auch Bürgermeister Herbert Volkamer über die rege, sportliche Beteiligung seiner Bürger. Er attestierte dem Vorstand gute Arbeit und sicherte die Unterstützung der Gemeinde zu.

Tischtennisspieler wollen nicht aufsteigen

Die sei zum Beispiel gefragt, wenn es um den Erhalt des Sportplatzes gehe. Platzwart Werner Spiller sorge dafür, dass der Sportverein einen der besten Plätze des Landkreises vorweisen könne, sagte Fußball-Sportleiter Patrick Radant. Er berichtete davon, dass sich die zusammengewürfelte Truppe aus Markt Einersheimer, Seinsheimer und Nenzenheimer Spielern immer besser zusammenfinde. Das drücke auch die Tabelle aus, das Erreichen des Relegationsplatzes sei habe man noch selbst in der Hand.

Gut laufe es derzeit auch für die Tischtennisler des SV, die aber keine Ambitionen hege, in eine höhere Liga aufzusteigen, erklärte Abteilungsleiter Dieter Schäfer. Der Fokus liege hier eher auf der Rekrutierung neuer und junger Spieler. Entsprechende Aktionen habe er in den Sommerferien angeboten, allerdings sei Tischtennis gerade für die jüngeren Mitglieder eher eine Zweitsportart.

Einnahmen werden wieder investiert

Über mangelnden Zuspruch können sich weder die Turnabteilung um die Verantwortliche Jennifer Hofmann noch die Gymnastikabteilung mit Jenny Schenk an der Spitze beschweren. Gut 50 Kinder verteilen sich auf die beiden Kindergruppen, deren Leitung Hofmann selbst übernommen hat. Dazu gebe es ab sofort auch wieder eine Eltern-Kind-Stunde. Gymnastik könne man beim SV unter der Anleitung von Martina Bernhardt und Heike Schlee betreiben. Der Spaß an der Bewegung stehe hier im Vordergrund, so Schenk, die den beiden Gruppenleiterinnen für ihre langjährige Arbeit dankte. Gleiches gilt für die Volleyballer, die inzwischen auch eine stattliche Zahl an Teilnehmern vorweisen kann.

Gute Zahlen konnte auch Kassier Lukas Schenk vorstellen. Die Einnahmen vom erfolgreichen Marktplatz-Weinfest sowie der Ausrichtung der Kirchweih können investiert werden: Die Außenanlagen mit Zäunen und Zufahrtstoren müssen erneuert werden, zudem braucht es neue Fußballtore. Auch die Anschaffung eines Busses, der vor allem den fünf Fußball-Jugendmannschaften zu Gute kämen, wurde ins Gespräch gebracht, ebenso wie die Wiederinstandsetzung der Flutlichtanlage. Beides werde der Ausschuss für die nächste Sitzung auf die Tagesordnung nehmen, versprach Thomas Volkamer.

Bei der Jahresversammlung standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Manfred Fuchs und Georg Schmidt halten dem SV Markt Einersheim seit 50 Jahren die Treue.