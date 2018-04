Magdalena grüßt als neue Weinhoheit

Seit vergangenem Freitagabend hat Sommerach eine neue Weinrepräsentantin. In einer eindrucksvollen Inthronisationsfeier übergab die scheidende Weinprinzessin Isabel Gerbig ihre Krone an ihre Nachfolgerin Magdalena Sauer.

Die 21-jährige Kinderpflegerin stellte in ihrer Antrittsrede eine ihrer Vorgängerinnen – ihre Tante Helga – als Vorbild heraus. Der Weinbau, so Sauer, habe in ihrer Familie eine lange Tradition und „so bin auch ich damit aufgewachsen“. Im Ausblick auf ihre bevorstehende Amtszeit versprach sie, „das Amt als Sommeracher Weinprinzessin mit Begeisterung und mit ganzen Herzen auszuüben“.

Tosender Beifall

Tosenden Beifall gab es vorher für Isabel Gerbig, die beim Finale ihrer Amtszeit unter dem Motto „Aus dem Leben einer Prinzessin“ die wichtigsten Auftritte Revue passieren ließ. Unter anderem erinnerte Gerbig an den Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel, an die Auftritte beim Oktoberfest in München oder etwa an die Fahrt in die französische Partnerstadt Dizy. Absoluter Höhepunkt war ihrer Aussage zufolge jedoch die Eröffnung des Sommeracher Straßenweinfestes. „Das sind Momente, die man einfach genießen muss“, sagte Gerbig.

Amtszeit genießen

Deutliche Worte richtete sie an ihre Nachfolgerin Magdalena Sauer: „Genieße deine Amtszeit, die zwei Jahre vergehen verdammt schnell“. Abschließend dankte Gerbig allen, die sie während ihrer Amtszeit unterstützten.

Bürgermeister Elmar Henke erinnerte an viele gemeinsame Erlebnisse und lobte den Auftritt von Gerbig bei zahlreichen Veranstaltungen. „Du hast mit Charme und Herzlichkeit den Sommeracher Wein und seine Winzer vertreten“. Ihrer Nachfolgerin Magdalena Sauer wünschte der Gemeindechef viele attraktive Begegnungen und spannende Veranstaltungen.

Dank für Einsatz

Landrätin Tamara Bischof dankte Gerbig auch für ihren Einsatz für den Weinlandkreis Kitzingen. Ihr Engagement als Weinprinzessin für Sommerach bezeichnete die Landrätin als hervorragend. Sie habe mit Kompetenz und Charme ihre Heimatgemeinde repräsentiert. Der neu gekrönten Weinhoheit wünschte Bischof viel Freude.

Weitere Grußworte sprachen der Vizepräsident des Fränkischen Weinbauverbandes Wendelin Gras und die Vorsitzende des Weinbau- und Tourismusvereins Sommerach Elisabeth Drescher. Auch die anwesenden Weinhoheiten meldeten sich zu Wort. Die Moderation des Abends hatte die ehemalige und in Sommerach beheimatete Deutsche Weinkönigin Nicole Then-Plannasch übernommen.