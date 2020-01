Albertshofen vor 25 Minuten

Märchennachmittag der SPD

Märchenerzählerin Heike Appold führte laut einer Pressemitteilung beim SPD-Familiennachmittag in Albertshofen in die tiefere Bedeutung von Märchen. So führten die Märchen an die Werte und Ziele, die auch die SPD Albertshofen verfolgt. Etwa das Märchen der Gebrüder Grimm „Die Bienenkönigin“ beschreibt, wie wichtig der Respekt mit der Natur und den Tieren ist. Das Märchen „Der Mann der das Haus beschicken wollte“ (Norwegen) beschreibt die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Außerdem wurden die Kandidaten vorgestellt und Herbert Kutschera überraschte mit Fragen rund um Albertshofen, schreibt die SPD.