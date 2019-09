Rödelsee vor 45 Minuten

Märchenhaftes zum Schauen und Hören im Schlosspark

Gleich zwei Veranstaltungen starten am Sonntag, 15. September, um 14 Uhr im Schlosspark Schwanberg: die Schlossparkführung unter dem Titel "Mitte September - Sommerende oder Herbstbeginn?"mit Parkführer Walter Fuhrmann. Treffpunkt ist am Brunnen vor der St. Michaelskirche. An der Pergola neben dem Neptunbrunnen erwartet alle, die Märchen lieben, um 15.30 Uhr, Heike Appold, die Märchenerzählerin. "Weite Wege - über Berg und Tal, über Flüsse und durch Wälder" hat sie als Thema gewählt. Neugierige Gäste können sich setzen, ein wenig zuhören oder gerne auch bis zum Ende bleiben, heißt es auf der Einladung. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei, über eine Spende zum Erhalt des Schlossparks freuen sich die Veranstalter.