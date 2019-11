Dettelbach vor 1 Stunde

Märchenhafte Fackelwanderung für die ganze Familie

Sie sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Schuljahres: die Ferienprogramme der Jugendarbeit Dettelbach. Auch in den Herbstferien 2019 hat die Jugendarbeit der Stadt Dettelbach ein aktives und abwechslungsreiches Programm für alle Kinder und Jugendlichen auf die Beine gestellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ein Höhepunkt war die märchenhafte Fackelwanderung mit der Märchenerzählerin Helene Sauter. Die Fackelwanderung wurde für die ganze Familie angeboten. Los ging es ab dem Feuerwehrhaus in Dettelbach bis in die Weinberge. Zum Abschluss könnten sich alle bei einer leckeren Tasse Punsch aufwärmen.