Männerschnupfen: Blick in die Seele des starken Geschlechts

Kabarettist und Comedian Peter Buchenau und die Musicaldarstellerin Marina Tinz treten unter dem Motto „Männerschnupfen“, am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr, im Weinbistro Luckert in Sulzfeld auf. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, ist die Botschaft klar und eindeutig: Sie stellt das allzu menschliche Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung in den Mittelpunkt der Handlung und besticht durch lautstarke und knackige Dialoge zwischen Mann und Frau – unterhaltsam und sarkastisch dargestellt. Blickfang ist Sängerin Marina Tanz, ihre Gesangsperformance ein Ohrengenuss, wie es weiter heißt. Karten zu 15 Euro gibt es unter www.eventim.de und an der Abendkasse.