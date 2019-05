Männergesangverein freut sich über großen Zusammenhalt

In der vollbesetzten Häckerstube von Johannes Büttner zeigte sich in der Jahreshauptversammlung, welch großer Zusammenhalt unter den Sängerinnen und Sängern als auch den zahlreich erschienen passiven Mitgliedern des Männergesangvereins 1921 Astheim herrscht, heißt es in der Pressemitteilung des MGV.

Nach einer musikalischen Einstimmung berichtete der Vorsitzende Jürgen Wagenhäuser über die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Durch gleichzeitig dazu präsentierte Bilder konnten sich alle Anwesenden nochmals an den jeweiligen Aufführungen erfreuen. Stolz ist der Verein laut Mitteilung auf die gleichgebliebene Mitgliederzahl – trotz einer Anzahl von verstorbenen Vereinsmitgliedern. Deren wurde in Stille gedacht.

Chorleiter Harald Straßburger ließ die Anwesenden an seinen Plänen für die kommenden Jahre teilhaben. Als nächstes steht die Teilnahme an den Europa-Tagen der Musik in Volkach auf dem Programm, im Herbst die Eröffnung des Kreisheimatfestes in Eichfeld. Auch das bereits traditionelle Taize-Singen in der evangelischen Kirche in Volkach als auch das offene Weihnachtssingen in Astheim am 4. Advent werden wieder die Höhepunkte sein. Zudem wurde bereits auf die vorgesehenen Aktivitäten 2021 zum 100-jährigen Bestehen des MGV hingewiesen.

Als „Heartchor – Singen mit Herz“ hatte sich der Projektchor des MGV im vergangenen Jahr einen neuen Namen gegeben. Dieser wird auch in Zukunft für attraktiven Chorgesang und Geselligkeit stehen.

Der von Katja Rößner vorgetragene Kassenbericht fiel positiv aus, so dass der Chor trotz Anschaffung neuer Chorbücher und diverser Aktivitäten auf einer fundierten finanziellen Grundlage steht.

Da die „Vereinsfahne“ in die Jahre gekommen ist wurde beschlossen diese für spätere Generationen zu bewahren und eine neue, dem heutigen Chor entsprechende neue Fahne, anfertigen zu lassen.