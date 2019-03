Mädchenrealschule zeichnet beste Turnerinnen aus

Gerätturnen am Nachmittag, für mehr als 40 Schülerinnen der Mädchenrealschule Volkach seit Jahren ein Angebot, das laut Mitteilung der Schule großen Zuspruch findet. Neben dem Wettkampf mit anderen Schulen und dem bevorstehenden Schulfest sind die Bundesjugendspiele für die Turnerinnen und zahlreiche weitere Schülerinnen der Höhepunkt des Jahres. Selbst in der „bewegten Pause“ wurde in den vergangenen Monaten unter Aufsicht der Sportlehrerinnen für diese Ereignisse trainiert. Mit herausragenden Ergebnissen freuten sich die Schulbesten über ihre Urkunde. 1. Platz: Schulze Elisabeth und Zobel Felicitas (29,5 Punkte); 2. Platz: Hofmann Marie ( 29 Punkte); 3. Platz: Mast Amalia und Bedenk Antonia (28 Punkte).