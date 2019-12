Volkach vor 1 Stunde

Mädchenrealschule beteiligt sich an Weihnachtsstraße

Wie schon in den letzten Jahren beteiligten sich die Mädchenrealschule Volkach mit Offener Ganztagschule, das Kloster und der Kinderhort an der Volkacher Weihnachtsstraße. So wurde zum Beispiel laut Pressemitteilung im Franziskushof die schon über die Stadtgrenzen hinaus berühmte Klosterbratwurst verkauft. Des Weiteren fertigten die Schwestern der Dillinger Franziskanerinnen Handarbeiten und selbst gemachte Fruchtaufstriche und boten diese zum Verkauf an. Auch für die kleinen Gäste gab es unter anderem Zuckerwatte, leckere Waffeln, selbstgemachte Muffins, Cookies und Cakepops. Zudem kamen Fans der heißen Getränke nicht zu kurz, so wärmten sich die Besucher am „Heißen Franz“ oder an „Engelchens Himmelstrunk“. Das Fairtrade-Team beteiligte sich mit dem Verkauf von fair gehandeltem Kaffee, Kakao und Schokolade. Für musikalische Weihnachtsklänge sorgten der „Engelschor und Band“ der Mädchenrealschule Volkach, geleitet von Raphael Schollenberger.