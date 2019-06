Volkach vor 5 Stunden

Mädchenrealschule Volkach feierte Schulfest

Großes Treiben herrschte auf dem Klosterhof der Mädchenrealschule Volkach – das alle zwei Jahre stattfindende Schulfest begeisterte alle Besucher. Beim Gottesdienst zum Thema "Franziskus" stimmte sich die Schulgemeinschaft auf den Tag ein. Für die Musik sorgte laut Pressemitteilung der Schulchor unter der Leitung von Konstantin Köblitz. Martina Heidenfelder und ihre Turnerinnen begeisterten die Zuschauer beim Gerätturnen. Das Fairtrade-Team zeigte bei einer Modenschau, wie trendig die neue Schulkleidung ist, und der Fair-Handel aus Münsterschwarzach bot eine große Auswahl an Schönem an. Außerdem konnte man an einem Rätsel über Rom mit tollen Gewinnen teilnehmen, italienische Süßigkeiten naschen und umweltschonende, selbst hergestellte Kosmetika erwerben. Zudem hatten die Besucher die Möglichkeit, in verschiedenen Ausstellungen der Fachschaften die Ergebnisse der Arbeit der Mädchen zu bewundern.Den Abschluss des Tages bildete das Volleyballspiel der Schülerinnen gegen die Lehrer.