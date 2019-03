Macht sie es noch einmal?

Tritt Doris Paul bei den Kommunalwahlen 2020 noch einmal an, oder nicht?

Die Wiesenbronner Bürgermeisterin Doris Paul hat sich noch nicht entschieden, ob sie bei den Kommunalwahlen 2020 wieder als Bürgermeisterkandidat antritt. Sie ist seit 2008 Bürgermeisterin von Wiesenbronn und bei den letzten Wahlen 2014 stand sie auf einer gemeinsamen Liste. Die am 5. Juni 1967 geborene gebürtige Wiesenbronnerin ist landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche Betriebsleiterin und hatte in ihrer Zeit als Betreiberin des Cafes auf dem Schwanberg auch Auszubildende unter ihren Fittichen. Die Arbeit im Wengert und in der Obstanlage bringt ihr auch Entspannung von den Aufgaben als nebenamtliche Bürgermeisterin.