Luxus-Ausführung für den Kronsberg-Pavillon?

Iphofens Bürgermeister ist kein Mann für halbe Sachen und wenn er ein Objekt anpackt, dann soll es etwas „Gescheites“ sein. Wie Mend tickt, zeigte sich wieder einmal in der Sitzung des Bauausschusses als der Pavillon in der Weinlage Kronsberg zur Sprache kam. Der Pavillon wird von manchen als zu klein empfunden. Jetzt stellte Josef Mend die Grundsatzfrage, ob ein neuer Pavillon gebaut werden soll.

Der Bürgermeister informierte, dass eine grobe Vorstellung für einen Neubau vorliege, bei dem von Kosten von 150 000 Euro auszugehen ist. Peggy Knauer sprach sich für eine Verwirklichung dafür aus, denn gerade Touristen und Gästeführer hätten Bedarf, doch es müsse ja nicht immer eine Luxuslösung. Sie gab zu bedenken, dass dort oben immer öfter Weinverkostungen stattfinden. Nachdem die Markt Einersheimer jetzt eine Aussichtsplattform hätten, würde Iphofen nach Knauers Meinung ein ansehnlicher Pavillon mit einer ansprechenden Gestaltung gut zu Gesicht stehen.

„Entweder man baut etwas Gescheites mit einer entsprechenden Architektur, oder man lässt es“, sprach sich Josef Mend für eine große Lösung aus. „Ich glaube momentan nicht, dass wir so einen Neubau brauchen“, meinte Rupert Maier, der dazu riet, auf dem Boden zu bleiben. „Der Weintourismus hat sich weiterentwickelt und ich halte es für einen interessanten Ansatz“, hielt Josef Mend dagegen.

Das Stadtoberhaupt schlug den pragmatischen Weg ein, demnächst einen Gesprächstermin mit Verantwortlichen der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim zu nutzen um Zuschussmöglichkeiten abzuklopfen. Denn wenn ein LWG-Zuschuss in Aussicht stünde, dann würde die finanzielle Konstellation in einem anderen Licht erscheinen.

Weitere Themen im Bauausschuss waren:

Die Allianzmanagerin der interkommunalen Allianz Südost 7/22, Claudia Hebert, stellte im Bauausschuss das fertige Kernwegenetz vor. Das Konzept besteht aus drei Teilen: Dem Wegenetzplan mit allen Kernwegen, einer Informationskarte mit ergänzenden Angaben zur Flächenverfügbarkeit sowie als dritte Komponente ein Erläuterungsbericht. Vizebürgermeister Ludwig Weigand erläuterte die Ziele des Wegenetzes und die Entwicklung. „Das Kernwegenetz hat uns etwas die Begeisterung an 7/22 genommen, auch wenn die Allianz nichts dafür kann“, beschied Bürgermeister Josef Mend. Denn die gesetzlichen und staatlichen Vorgaben würden dem Kernwegenetz und den Gestaltungsmöglichkeiten enge Grenzen setzen. „Wir stimmen dem Konzept zu, der Rest ist dann die Auseinandersetzung mit Herren Doneis“ (Anmerkung der Redaktion: Peter Doneis, Baudirektor im Amt für ländliche Entwicklung), meinte Josef Mend, ehe die Ratsrunde zustimmte.

„Hier haben wir einen größeren Bauantrag“, kommentierte Josef Mend den Bauantrag des Birklinger Landwirts Wolfgang Schwab zum Bau einer Grube für Gülle und Gärreste mit einem Durchmesser von 30 Metern. Der Standort liegt an der Bundesstraße 286, der Bauausschuss stimmte zu, vorbehaltlich der immissionsrechtlichen Vereinbarkeit des Vorhabens.

An der Bundesstraße 286 bei Gerolzhofen steht seit geraumer Zeit eine Mautkontrollsäule, für eine ebensolche will die N-ergie aus Nürnberg eine Niederspannungsanlage auch an der Bundesstraße 8 auf Possenheimer Gemarkung errichten. Der Bauausschuss leitete den Erlaubnisantrag zur Genehmigung an das Landratsamt weiter.

Die Ratsrunde vergab den Auftrag für die Sanierung von zwei Bildstöcken im Stadtteil Dornheim an die Firma Monolith aus Bamberg, die mit 9587 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte.