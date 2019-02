Luisa Hyna liest am besten

Luisa Hyna aus Wasserberndorf gewann den Vorlesewettbewerb des Landkreises, der diesmal in der Aula des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach stattfand. Sie lag vor den beiden Zweitplatzierten Veit Lang und Barbara Geiger. Luisa Hyna überzeugte die Jury mit einem Lesestück aus dem Buch „Die Mitternachtstür“ von Dave Eggers, heißt es in der Mitteilung. Als Gran mit seinen Eltern in eine verschlafene Kleinstadt zieht, kriegt er zuerst einmal einen Schreck: In den Straßen klaffen Risse, die Häuser stehen schief, und alles scheint seinen Halt verloren zu haben. Dann begegnet er der geheimnisvollen Catalina und sieht, wie sie an einem Berghügel eine geheime Tür öffnet und sich Zugang zu einem unterirdischen Labyrinth aus Tunneln verschafft. Gran erfährt, dass die Stadt vom Versinken bedroht ist und dass er und Catalina die Einzigen sind, die sie noch retten können. Luisa Hyna trug die spannenden Stellen besonders einfühlsam und lebendig vor. Mit ihr freuten sich auch die anderen Teilnehmer: Andreas Schleyer, Selin Hürriyetoglu, Paul Brückner, Felix Kehrer, Pauline Ratay, Svea Graf, Veit Lang und Barbara Geiger.