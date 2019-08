Luftsprünge in der Nordheimer Skate-Arena

Es lachte die Sonne und es strahlten über tausend begeisterte Besucher aller Altersklassen. Beim 11. Skate `n´ Rock ConFest, das am Samstag in Nordheim stattfand, hätte die Stimmung nicht besser sein können. Skateboard- und Punkrockbegeisterte aller Altersklassen strömten aus ganz Deutschland auf die Weininsel, um bei Temperaturen von 30 Grad Celsius einen rundum gelungenen Tag mit Sport, Spaß und Live-Musik zu verbringen.

Für Caro Düll ist ihr 25. Geburtstag gleichzeitig ein Arbeitstag. Zusammen mit über hundert Helfern hat die Krautheimerin alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu bewirten und das vielfältige Programm durchzuziehen. Caro ist eine Vollblut-Skaterin, die nach einer Verletzung jetzt erst einmal pausieren muss. Seit fünf Jahren ist sie Mitglied im Nordheimer Skate `n´ Rock e.V.. Skate-Boarding ist für die sportliche junge Frau Leidenschaft und Freude pur. "Wenn man auf dem Board steht, bekommst Du ein Gefühl von Freiheit", schwärmt sie. Und: "Man kann immer etwa mit Freunden zusammen machen."

Dezente Hüftschwünge

Im Hintergrund drehen die Freestyler in der Skate-Arena ihre Runden. Beim Skateboard-Contest sind blutjunge und junggebliebene Ü50-Skater am Start. Während die sportlichsten Typen mit atemberaubenden Sprüngen nach dem Motto "höher, weiter, schneller" den Applaus des Publikums ernten, bringen die älteren Semester das Volk mit dezenten Hüftschwüngen und gewagten Pirouetten zum Schmunzeln. Anschließend folgt der Best-Trick-Contest am jährlich neu errichteten Secret Spot.

Manchem Teilnehmer zieht es das Skateboard unter den Füßen weg. Das ist aber an diesem Tag egal, denn alle Stürze enden glimpflich. "Dabei sein ist alles", lacht Julian Ankenbrand, während Hubertus Dötsch und André Walter als Moderatoren und Anheizer gleichzeitig Stimmung machen. Julian ist der zweite Vorsitzende des veranstaltenden Skatevereins und fasziniert von der tollen Resonanz. "Wenn man bedenkt, dass wir vor elf Jahren mit hundert Gästen anfingen und heute über tausend da sind, dann ist das schon super", sagt der Funktionär.

110-Mitglieder-Verein

Aus einer reinen Spaßveranstaltung mit einem "kleinen Skate-Contest, zehn Kästen Bier und einer Fritteuse" ist ein Mega-Event geworden. Um die Organisation besser bewältigen zu können, habe man vor gut vier Jahren den Verein gegründet, dem mittlerweile 110 Mitglieder angehören. "Das jüngste Vereinsmitglied ist drei Jahre alt, das älteste über 50", erläutert Julian die Altersstruktur der Vereinigung, deren Einnahmen in die Skateboard- und Jugendkulturförderung zurückfließen. "Die Männer dominieren, aber es kommen immer mehr Mädels dazu."

Möglich sei die Durchführung der Veranstaltung nur durch die wohlwollende Unterstützung durch die Gemeinde, weiß Julian sich zu bedanken. Jugendarbeit wird in Nordheim groß geschrieben. Das tolle Skate-Gelände und die daneben stehende kleine Skater-Halle stellen dies unter Beweis. "Die Gemeindearbeiter unterstützen uns bei den Aufbauarbeiten und auch sonst." Die Kleinsten für das Skaten zu begeistern, ist ein großes Ziel von Julian und seinen Mitstreitern. Jeden Sonntag gibt es auf der Anlage Skate-Treffs vor allem auch für den Nachwuchs, wobei das Equipment für die Kids vom Verein kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

Fünf Live-Bands

Der Einsatz der Vereinsmitglieder trägt Früchte. Das 11. Skate `n´ Rock ConFest war eine Party für die ganze Familie. Nach dem Motto "wer noch nicht laufen kann, der kann es ja mal auf dem Scooter probieren", waren junge Väter und Mütter mit Roller und Kleinkind unterwegs. Am Abend sorgten fünf Live-Bands auf der Open Air Bühne für Festival-Atmosphäre. Mit Shuttlebussen ging es dann zur Aftershow-Party nach Volkach, wo die vielen Helfer nach getaner Arbeit auf das Geburtstagskind Caro anstießen.

Die Gewinner:

Gruppe Mädchen: 1. Carolin Ottohal, 2. Nadine Amend. 3. Sophie Wagenknecht (alle Würzburg).

C-Gruppe (bis 15 Jahre): 1. Ben Fischlein (Lohr am Main), 2. Leander Geiger (Schwarzenau), 3. Lenard Fackelmann / Louis Pfeiffer (Volkach).

B-Gruppe (ab 16 Jahren): 1. Stefan Nunn (Würzburg), 2. Philipp Wachter (Stuttgart), 3. Urs Jarisch (Bad Neustadt/Saale).

A-Gruppe (gesponsert): 1. Christian Müller (Halberstadt), 2. Mikosch Hloch (Wertheim), 3. Paul Ehrenberg (Bad Neustadt/Saale).

S-Gruppe (Ü30): 1. Tobias Hauck (Sommerach), 2. Johannes Mullen (Würzburg), 3. Konni Gräfner (Unterspießheim).