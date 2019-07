Kitzingen vor 1 Stunde

Luftballonaktion: von Kitzingen nach Russland

Für Überraschung sorgte ein Einschreiben an der Grundschule Kitzingen-Siedlung: Der Luftballon des Erstklässlers Elias Geiger, Klasse 1d, flog nach seinem Start ganze 2740 Kilometer bis nach Rostow am Don in Russland. Der freundliche Brief des russischen Finder-Ehepaars in kyrillischer Schrift wurde schnell ins Deutsche übersetzt: Der kleine Elias wird zu einem Besuch eingeladen. Das Paar stammt aus Rostov am Don und freute sich über Ballon mit Karte,den sie in ihrem Garten fanden.