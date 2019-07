Kitzingen vor 1 Stunde

Luftballonaktion an der Siedlungsgrundschule

Nicht 99 sondern 499 Luftballons stiegen bei der offiziellen Einweihungsfeier vom Gelände der Siedlungsschulen in Kitzingen in den Himmel, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Hilfe des Elternbeirats füllten die Grundschulklassen blaue Ballons, die Ganztagesklassen wählten pink, die Mittelschüler ließen Ballons in grün, die Mittagsbetreuungskinder schickten gelbe, die Hortkinder ihre roten Ballons in den Himmel – ein buntes Abbild der Schulkinder in der Siedlung. Insgesamt 44 Luftballonkarten fanden wieder den Weg zurück in die Kitzinger Siedlung. Deren Absender aus der Grundschule bekamen eine süße Belohnung. Viele Luftballons landeten in der Nachbarschaft oder Richtung Mainbernheim. Etliche Finder schrieben den Kindern auch einen Gruß oder sogar eine Postkarte zurück.Aber eine besondere Überraschung erlebte die Drittklässlerin Alina Krummhaar (im Bild hinten Reihe rechts). Ihr Ballon schaffte den weiten Weg bis in einen kleinen Ort bei Böblingen. Die Finder schickten eine Bildpostkarte und einen lieben Gruß mit.