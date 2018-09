Lorenz Klein feierte 85. Geburtstag

Man sieht dem Jubilar Lorenz Klein die 85 Lebensjahre wirklich nicht an. An seinem Geburtstag öffnet er mit Schwung die Haustüre und begrüßt seine Gäste. Und für jeden hat er zudem einen guten Spruch parat. „An mein Alter denke ich einfach nicht,“ gibt er zur Antwort, wenn man nach einem Rezept zu seiner Fitness fragt.

In Schweinfurt wurde er geboren und in Frankenwinheim ist er groß geworden. Mit weiteren neun Geschwistern musste er die schweren Zeiten des Krieges überstehen. Ein Bruder und drei Schwestern leben noch, weit verstreut in der Umgebung. Ende der 50er Jahre ist Lorenz Klein nach Volkach gekommen, wo er seine Frau Irmgard Sauer kennenlernte und dann in ein eigenes Haus zog, wo die Eheleute heute noch wohnen.

Als Betonwerker leistete er harte Arbeit im Betonwerk Haupt. Zwei Töchter und ein Sohn wurden zur Welt gebracht, wobei sein Sohn Rainer mit in dem Haus wohnt und seine Tochter Petra Eichelbrönner quasi um die Ecke.

Das Geburtstagskind ist vollkommen selbstständig. „Ich mach mein Zeug lieber selber, da weiß ich, dass alles richtig ist,“ schmunzelt er. Seine Tochter verrät: „Er putzt, kocht und hält Garten und Haus in Schuss“ und fügt hinzu, dass er auch hervorragend Backen kann, was insbesondere seine drei Enkel schätzen. Der Jubilar achtet sehr auf seine Gesundheit. Täglich kommt das eine oder andere Hausmittelchen zum Einsatz, „und Wurst und Fleisch esse ich nur wenig“ erklärt er und gibt noch den Hinweis, dass er intensiv Rad fährt. „Aber ohne Elektromotor!“, wie er ausdrücklich betont. (hs)