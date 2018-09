Lokale Themen am "Bänkla" in Martinsheim

Ein spontan eingefädeltes Zusammentreffen einiger Nachbarn mit dem Kreisheimatpfleger und dem Bürgermeister gab es am „Bänkla“ in der Ortsmitte von Martinsheim. Mit Bürgermeister Rainer Ott (Vierter von links) kamen sehr schnell gesellige wie aktuelle und heimatliche Gespräche zustande. Die steinernen Tische haben auch in vielen anderen Dörfern des südlichen Landkreises Tradition. Manche Dinge wurden hier schon in geselliger Runde angekurbelt und auch freundschaftlich und gemeindeverbindend besprochen. Solcherlei Treffen sollten häufiger stattfinden, meinte Günter Dorsch (rechts), der mit seiner Frau Marga auch sofort für Kuchenverpflegung sorgte, wird mitgeteilt. Kreisheimatpfleger Heinrich Stier (links) machte hier Station, nachdem er zuvor die neu gestaltete Mautpyramide an der B13 an der Landkreis- und Bezirksgrenze besichtigt hatte.