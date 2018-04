Logistikzentren benötigen zuviel Platz

In Unterfranken sind auf rund 258 Hektar Fläche Logistikzentren angesiedelt. Das geht aus der Antwort der bayerischen Staatsregierung auf eine Anfrage der Grüne-Landtagsabgeordneten Kerstin Celina hervor.

Sie ließ sich die Logistikzentren mitsamt ihren Größen in den Landkreisen in Unterfranken auflisten. Dabei stellte sich heraus, dass sich im Landkreis Kitzingen die für Logistikzentren versiegelte Fläche auf 35,4 Hektar summiert.

Die größten Logistikzentren im Landkreis Kitzingen konzentrieren sich auf die Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen. Der Landkreis Kitzingen stellt laut Mitteilung einen Anteil von acht Prozent an der Fläche Unterfrankens, die hier angesiedelten Logistikzentren trügen aber zu 13,7 Prozent der Versiegelung für Logistikzentren in Unterfranken bei.

Erschreckend seien diese Zahlen umso mehr, wenn man den hohen gesamten Flächenverbrauch Bayerns betrachte: rund 13 Hektar täglich werden in Bayern im Schnitt in den letzten Jahren versiegelt. Mit dieser Fläche verschwinden der Lebensraum von Tieren und Pflanzen sowie der natürliche Untergrund, auf dem Regenwasser einfach versickern kann, ohne dass es Bäche und Flüsse flutet. Außerdem, so Celina weiter, falle gerade den Gewerbe- und Industriegebieten, in denen sich die Logistikzentren befinden, oft nährbarer landwirtschaftlicher Boden zum Opfer. Gleichzeitig gebe es aber mindestens 11 000 Hektar ungenutzter Gewerbeflächen in ganz Bayern.