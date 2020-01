Lochner und Rasp wollen im Viererbob gute Argumente liefern

Bundestrainer René Spies tut sich schwer mit der Entscheidung, an wen er den dritten deutschen Startplatz für die zweite Saisonhälfte im Bob-Weltcup vergibt. Für den Doppel-Weltcup an diesem Freitag (16.10 Uhr) und am Samstag (16.15 Uhr/jeweils ZDF) in Winterberg mit zwei Entscheidungen im Vierer nominierte er Johannes Lochner, der sich bei der zum Jahresende zusätzlich angesetzten internen Selektion in Altenberg hinter Nico Walther den zweiten Platz gesichert und auch beim Weltcup in Lake Placid aufs Treppchen gefahren war. Weitere Top-Platzierungen im Sauerland wären gute Argumente für Lochner und seine drei Anschieber mit dem Unterfranken Christian Rasp (Mainbernheim) an der Spitze.

Ihr Konkurrent um das weitere Weltcup-Ticket und die WM-Teilnahme ist Nachwuchspilot Richard Oelsner, der seine Stärke im Zweierbob hat und bei der Selektion als Zweiter deutlich vor Lochner lag. „Wir wissen, dass er sich als Junior auch noch einen WM-Startplatz über die Junioren-WM erkämpfen kann“, gab Bundestrainer Spies Einblick in seine Überlegungen zu Oelsner.

Strahlender Sieger in beiden Konkurrenzen in Altenberg war Nico Walther, der sich beim Comeback nach seinem Rippenbruch sofort wieder als deutsche Nummer zwei hinter dem gesetzten Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich etablierte.