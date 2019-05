Obernbreit vor 1 Stunde

Lob und Glückwünsche zur bestandenen Leistungsprüfung

Zur Leistungsprüfung "Wasser" traten zwei Gruppen der Feuerwehr Obernbreit an und stellten ihr Wissen und Können mit dem Bestehen der Prüfung unter Beweis. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, bekamen die insgesamt 18 Teilnehmer ihre Abzeichen von Kreisbrandinspektor Günther Wilhelm überreicht. Die Schiedsrichter und Bürgermeister Bernhard Brückner dankten den Freiwilligen für ihr Engagement, das sie für die Allgemeinheit entgegenbringen. Besonderer Respekt gelte den Neuzugängen, die zum Teil nach nur wenigen Wochen im Dienst, die Prüfung bestanden haben, sowie Simon Sußner, der mit der Stufe VI die höchst mögliche Stufe erreicht hat, aber auch den älteren Kameraden, die noch einmal bewiesen haben, dass sie den Jungen Kollegen in nichts nachstehen. Bestanden haben: Michael Tremmel (Stufe II), stellvertretender Kommandant Tobias Watzlik (Stufe IV), Robin Heckelmann(Stufe II), Peter Strauß (Stufe I), Stefan Lobensteiner (Stufe I), Tim Huber (Stufe I), Fabian Finger (Stufe II), Daniel Oppelt (Stufe II), Simon Sußner (Stufe VI), Kommandant Sebastian Grün (Stufe III), Timo Heckelmann (Stufe I), Christiane Geitz (Stufe V), Julia Finger (Stufe II), Matthias Tremmel (Stufe II), Antonia Ruhl (Stufe II), Mario Manfrini (Stufe III), Marcus Götz (Stufe I) und Dominik Rippel (Stufe I).