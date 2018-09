Lkw touchiert Hauswand

In der Zeit von Donnerstagabend auf Freitagmittag touchierte ein unbekanntes Fahrzeug eine Gartenmauer in der Fröhstockheimer Straße in Kitzingen und richtete einen Schaden von 1000 Euro an. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich durch einen Nachbarn Hinweise auf eine Spedition aus dem Landkreis Würzburg. Mittlerweile konnte das Verursacherfahrzeug ermittelt werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.