Wiesentheid vor 48 Minuten

Lkw streift geparkten Wagen

Auf dem Reupelsdorfer Weg fuhr am Donnerstagmorgen ein 44-Jähriger in nördlicher Richtung. Am Erlachsmühlenweg wollte er mit seinem Lkw rechts abbiegen und touchierte dabei laut Polizeibericht ein geparktes Auto. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.