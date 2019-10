Lkw streift Auto

Ein 47-Jähriger fuhr am Dienstagabend mit seinem Lkw-Gespann auf der Wiesenbronner Straße in Kleinlangheim.

An der Einmündung zur Hauptstraße bog der Mann nach rechts und streifte aus Unachtsamkeit einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.