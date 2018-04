DETTELBACH vor 1 Stunde

Lkw schrammt gegen offene Autotür

Am Donnerstagmorgen stellte ein Autofahrer am Mainfrankenpark sein Fahrzeug ab. Nachdem er aus seinem Skoda ausgestiegen war, lehnte er die Fahrertür nur an und ging zum Kofferraum. Plötzlich hörte er einen Schlag und sah einen Lastwagen vorbeifahren. Dieser schrammte gegen die offene Fahrertüre und fuhr anschließend weiter. Sowohl der Lkw, als auch sein Anhänger hatten eine graue Plane mit roter Aufschrift. Bei dem Kennzeichen dürfte es sich laut Polizeibericht um eine ausländische Zulassung gehandelt haben. Es sind allerdings nur Bruchstücke mit den Anfangsbuchstaben „DBL“ bekannt. Der Lkw fuhr anschließend vom Mainfrankenpark in Richtung Rottendorf weiter. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.