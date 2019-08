Wiesenbronn vor 1 Stunde

Lkw rammt

Verteilerkasten



In der Gewerbestraße in Wiesenbronn fuhr am Mittwochabend ein 56-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann beim Anfahren vom Fahrbahnrand gegen einen Telekom-Verteilerkasten. Wie die Polizei mitteilte, entstand dadurch ein Schaden von circa 2500 Euro.