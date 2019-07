Albertshofen vor 1 Stunde

Lkw rammt VW-Golf beim Rückwärtsfahren

Beim Rückwärtsfahren übersah am Dienstagnachmittag ein 55-jähriger Lkw-Fahrer auf der Umgehungsstraße zwischen dem Gewerbegebiet Am Dreistock in Kitzingen und Albertshofen einen dahinter stehenden VW-Golf. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Lkw-Gespann in die Fahrzeugfront des Pkw und verursachte einen Schaden von circa. 5000 Euro.