Lkw kollidiert mit Pkw

In der Ortsdurchfahrt von Enheim begegneten sich am Donnerstagvormittag in einer scharfen Kurve ein Sattelzug und ein Pkw. Beim Befahren der Kurve blieb der 28-jährige Lkw-Fahrer mit dem Heck seines Aufliegers am Auto des 53-Jährigen hängen und richtete laut Polizeibericht einen Schaden von 2200 Euro an.