Kitzingen vor 43 Minuten

Lkw gerammt

Am Mittwochmittag stieß ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer an der Tankstelle in der Repperndorfer Straße in Kitzingen gegen einen geparkten Lkw. Bei den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 3000 Euro, teilt die Polizei mit.