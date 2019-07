Dettelbach vor 1 Stunde

Lkw gegen Seat

Am Montagmorgen beschädigte ein 23-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann beim Einbiegen in den Edelsmannsweg in Dettelblach einen am Fahrbahnrand parkenden Seat an der linken Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.