Kitzingen vor 14 Stunden

Lkw fährt auf Auto

Fast ungebremst fuhr ein Lkw am Montagnachmittag auf der Nordtangente in Kitzingen auf Höhe der Alten Poststraße auf einen Seat, der verkehrsbedingt anhalten musste. Der Autofahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Der Schaden beträgt etwa 7000 Euro.