Neuses am Sand vor 21 Minuten

Lkw Vorfahrt genommen

Eine 24-jährige Autofahrerin war mit ihrem Pkw in Neuses am Sand, auf der Bundesstraße 286 unterwegs, als sie beim Einbiegen auf die B 286, in Richtung Wiesentheid, einem Lkw die Vorfahrt nahm. Laut Polizei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Schaden wird auf 4500 Euro geschätzt.