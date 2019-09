Lkw-Reifen in Geiselwind abmontiert

In der Nacht zum Montag wurden auf dem Autobahnrastplatz in der Scheinfelder Straße in Geiselwind zwei Lkw-Reifen gestohlen. Unbekannte Täter haben sie samt den Felgen an einem Scania abmontiert. Der Lkw war als Fracht auf einem Transporter abgestellt. Radmuttern, Zierblenden und Deckel wurden allerdings zurückgelassen, so die Polizei. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.