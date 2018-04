Lkw-Fahrer wich Katze aus

Am Dienstagmorgen fuhr ein 30-jähriger Lastwagenfahrer auf der Kreisstraße von Marktsteft in Richtung Michelfeld. Im Bereich der Ortseinfahrt sprang eine Katze auf die Fahrbahn, woraufhin der Lkw-Fahrer auswich und mit seinem Gespann ins Straucheln kam. Hierbei kippte der Anhänger in den Straßengraben und wurde beschädigt. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 2000 Euro.