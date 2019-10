Albertshofen vor 1 Stunde

Lkw-Fahrer übersieht Auto

Am Montagabend fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann am Langen Tag in Albertshofen vom Fahrbahnrand aus an. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei ein vorbeifahrendes Auto. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Laut Polizeibericht beträgt der Schaden circa 6500 Euro.