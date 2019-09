Volkach vor 38 Minuten

Lkw-Fahrer rammt Holzgeländer

Am Mittwochmittag stieß ein Sattelzugfahrer am Erlachhof in Volkach beim Rangieren gegen Hecke und Holzgeländer an einer Grundstückseinfriedung. Laut Polizeibericht beträgt der Schaden circa 1000 Euro.