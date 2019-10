Marktbreit vor 1 Stunde

Lkw-Fahrer rammt Hoftor

10 000 Euro Schaden



Ein noch nicht identifizierter Lkw-Fahrer lenkte am Montagmorgen in der Obernbreiter Straße in Marktbreit sein Lkw-Gesprann rückwärts in eine Firmeneinfahrt. Wie die Polizei mitteilte, rammte er dabei das Hoftor. Dieses wurde aus der Führungsschiene herausgedrückt. Anschließend flüchtete der Mann von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge hielt das Kennzeichen des Sattelanhängers fest. So konnte die Polizei die Firma des Unfallverursachers schnell ermitteln. Wegen der Personalien des Unfallverursachers laufen noch Ermittlungen. Es entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro.