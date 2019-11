Nenzenheim vor 1 Stunde

Lkw-Fahrer demolierte

Leitplanke und flüchtet

Am Montagmorgen war ein 56-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann zwischen Nenzenheim und Krassolzheim unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts geriet und gegen eine Leitplanke, vier Leitpfosten und zwei Verkehrszeichen stieß. Laut Polizeibericht flüchtete der Mann von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch eine genaue Beschreibung zum Lkw-Gespann abgeben, so dass dessen Fahrer schnell gefunden wurde. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.