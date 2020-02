Lkr. Kitzingen: Mann sprach Kinder aus Auto heraus an

Am Donnerstag, 13. Februar, gegen 11 Uhr, sprach ein zunächst unbekannter Autofahrer in Dettelbach mehrere Kinder aus einem Auto heraus an und fragte sie, ob er sie in seinem Fahrzeug mitnehmen solle. Das berichtet die Polizei.

Die Kinder im Alter zwischen acht und neun Jahren befanden sich nach dem Sport auf dem Weg zur Grundschule. Die Kinder verneinten und gingen weiter. Der Mann fuhr davon. Die Kinder merkten sich nicht nur das Kennzeichen des Fahrzeugs, sondern konnten auch eine Personenbeschreibung abgeben.

Aufgrund dieser Hinweise konnte der Fahrer ausfindig gemacht und befragt werden. Er gab zu, die Kinder angesprochen zu haben. Einen plausiblen Grund für das Ansprechen nannte er zwar nicht, eine Gefahr für die Kinder könne nach dem derzeitigen Ermittlungsstand jedoch ausgeschlossen werden, so die Polizei.