Liveticker: So laufen die Stichwahlen im Landkreis Kitzingen

Die Kommunalwahlen gehen im Landkreis Kitzingen in die Verlängerung. In der Großen Kreisstadt Kitzingen , in Volkach, in Dettelbach, in Marktbreit und Castell müssen die OB- und Bürgermeisterkandidaten in die Stichwahl. Verpassen Sie in unserem Liveticker keine Entscheidung.