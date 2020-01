IPHOFEN 16.01.2020

Liveblog: Bauern treffen in Iphofen Umweltminister Glauber

Es ist ein Wochenende der Bauern-Proteste: Nach der Groß-Demo in Nürnberg werden am Sonntag erneut 1000 Landwirte auf 500 Traktoren in Iphofen (Lkr. Kitzingen) erwartet.