Live aus der Metropolitan Opera: Porgy & Bess im Cineworld

Live aus der Metropolitan Opera in New York überträgt das Cineworld im Mainfrankenpark am Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr die Oper "Porgy & Bess" von George Gershwin. Deren Inhalt: Ein schöner Sommerabend auf der Catfish Row, einem schwarzen Viertel in Amerika. Manche singen zu den Klängen eines verstimmten Pianos, andere vertreiben sich die Zeit mit Würfelspielen. Clara, die Frau des Fischers Jake, singt ein Wiegenlied für ihr Baby.