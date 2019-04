Literatour zu "Michel aus Lönneberga"

Der Kinderbuchklassiker "Michel aus Lönneberga" von Astrid Lindgren steht auf dem aktuellen Spielplan der Frankenfestspiele Röttingen.

Die Stadtbücherei in Volkach organisiert zu diesem Anlass am Sonntag, 12. Mai, eine Literatour-Fahrt für Erwachsene und Kinder ab vier Jahren nach Röttingen mit Besuch der 16-Uhr-Vorstellung in der Burg Brattenstein, wie es im Presseschreiben heißt.

Abfahrt ist um 12 Uhr am Parkplatz des Volkacher Freibades. Der Fahrpreis beträgt 35 Euro für Erwachsene und 31 Euro für Kinder.

Anmeldungen sind in der Stadtbibliothek, Schelfengasse 1, unter Tel.: (09 381) 80 95 12, oder per E-Mail an: stadt-bibliothek@volkach.de möglich.