Kitzingen vor 1 Stunde

Lions-Markt in der Rathaushalle

Traditionell zur Etwashäuser Kirchweih findet der Lions-Markt in der Rathaushalle in Kitzingen statt. Am Sonntag, 13. Oktober, gibt es von 13 bis 18 Uhr wieder ein großes Angebot, so die Mitteilung.