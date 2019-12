"Liedschätze" zum Epiphanias-Fest

Zwei Mal volles Haus hatten Julia Then und Timo Lechner bei ihren beiden Weihnachtskonzerten am zweiten und vierten Advent in Repperndorf und Nenzenheim. Die Gemeinden haben Spenden für ihre Kirchen und für gute Zwecke von den Besuchern erhalten; diese wiederum lauschten eine gute Stunde lang Musik aus Jazz, Folk, Pop und Traditionellem wie Besinnlichem.

Wer keinen Platz mehr ergattern konnte oder ein weiteres Mal kommen will, der hat am Sonntag, 5. Januar, Gelegenheit, die "Weihnachtlichen Liedschätze" zu hören, die von den beiden Musikern gemeinsam mit Eva-Maria Lechner (Gesang, Flöte) und Helmuth Welther (Percussion) kredenzt werden. Um 16 Uhr spielt das Quartett in der Mainbernheimer Johanniskirche, einen Tag vor dem Epiphanias-Fest, dem „Fest der Erscheinung des Herrn", am 6. Januar, an dem in vielen Teilen der Welt Weihnachten gefeiert wird. Der Eintritt ist frei.