Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Lieder für Zeiten wie diese

Die Saison der „BuchBesuche“ in der Abtei Münsterschwarzach beginnt diesmal mit einem Liederabend im Klosterhof (bei schlechtem Wetter in den Räumen von Buch & Kunst) am Mittwoch, 25. September, um 19.30 Uhr.