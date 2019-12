Geiselwind vor 55 Minuten

Lichternacht der Anbetung in Geiselwind

Am Sonntag, 15. Dezeember, um 17 Uhr findet eine Lichternacht der Anbetung in der Autobahnkirche "Licht auf unserem Weg" in Geiselwind statt. Der indische Ortspfarrer Joseph Kollathuparampil wird laut Pressemitteilung eine Rorate-Messe für alle 2019 Verstorbenen mit anschließender Aussetzung des Allerheiligsten feiern. Danach ist bis circa 18.30 Uhr eine offene Anbetungs-Zeit mit neuen geistlichen Liedern und Psalmengesängen, Gebet und Meditation. Musikalisch umrahmt wird die adventliche Feierstunde von dem christlichen Künstler Matthias Gahr, Organistin Petra Lorber sowie Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer.