Markt Einersheim vor 27 Minuten

Letzter Tag im Kinderhaus "Zum guten Hirten"

Es gab große Gefühle am letzten Tag im Kinderhaus „Zum Guten Hirten“ in Markt Einersheim. 14 Kinder standen mit strahlenden Augen am Ausgang und freuen sich auf ihren bevorstehenden ersten Schultag im September. Vorbei ist ihre Zeit im Kinderhaus. Dennoch war es für manche auch ein wehmütiger Abschied von Freunde. Dank der Nähe von Schule und Kinderhaus werden sich die Kinder aber sicher wiedersehen.