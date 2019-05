Letzte Runde der "Kulturzeichen" im Landkreis

Finale - Endspiel - Ausklang: Die "Kulturzeichen Kitzinger Land" gehen in die letzte Runde. Am Samstagnachmittag wird die 5 Auflage im Iphöfer Herrengraben eröffnet – es folgt eine Flaniermeile rund um die Iphöfer Altstadt mit Kunst, Kultur, Genuss und Musik.

Es soll wieder eine tolle Auftaktveranstaltung werden – und das hat Folgen, zumindest für Simone Göbel. Sie ist beim Landratsamt für die Organisation und Ausführung zuständig und hat schon einige schlaflose Nächte hinter sich. Und so steht sie am Dienstagvormittag am Einersheimer Tor in Iphofen und wartet. Wartet auf die vier Künstler, deren Werke an diesem Vormittag auf dem Rundweg rund um Iphofen aufgestellt werden sollen. Roger Bischoff aus Dettelbach soll der Erste sein, dem die Mitarbeiter des Bauhofs helfen werden, die rund 400 Kilogramm schwere Kugel aus Draht aufzustellen.

Acht Künstler stellen Werke vor

Bischoff wartet auch, allerdings ein paar Hundert Meter weiter. Dort sitzt er im Auto, auf dem Anhänger die Drahtkugel. Er hat versehentlich die falsche Zufahrt zum Herrengraben genommen. Die Folge: Er muss noch ein bisschen weiter warten, denn die Mitarbeiter des Iphöfer Bauhofs helfen nun erst einmal Kerstin Kassel aus Oberrüsselbach deren Werk aufzustellen.

Insgesamt acht Künstler Frankens werden es sein, die am Samstag ihre Werke präsentieren. Nach dem Gründungsmythos mit Hadeloga im Auftaktjahr der Kulturzeichen 2015 folgten die den Landkreis prägenden Themen Wein, Wasser und Garten. Heuer lautet das Motto "urEigen - was erzählt dein Ort im Kitzinger Land". Für die Auftaktveranstaltung am Samstag wurden 20 Künstler eingeladen, Werke einzureichen, eine Jury wählte davon acht Arbeiten aus, die im Herrengraben bis zum 31. August präsentiert werden.

Samstagnachmittag ist der Auftakt

Beginn der Auftaktveranstaltung ist am Samstag, 1. Juni, um 16 Uhr mit der offiziellen Eröffnung, die etwa eine halbe Stunde lang dauert. Danach ist flanieren rund um die Iphöfer Altstadt angesagt. Winzer und Gastronomen präsentieren sich dabei ebenso wie die Künstler selbst, mit denen über die Werke gesprochen werden kann. Dazu gibt es Livemusik, so dass man in sommerlicher Atmosphäre auch gemütlich sitzen kann.

Ihre Werke präsentieren Laila Auburger/ Jonas Urbasik (Nürnberg), Roger Bischoff (Dettelbach), Kerstin Kassel (Oberrüsselbach), Marc Kraemer (Marktsteft), Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft Laserkoala (Würzburg), Christoph Mayer (Würzburg), Stephan Nüßlein (Obernbreit) und Birgitta Volz (Nürnberg).

Neben dem Rundgang mit Skulpturen in Iphofen bieten die Kulturzeichen in den kommenden Monaten wieder eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen, die in einem Flyer zusammengefasst sind, der unter www.kitzingen.de geladen werden kann. Die Redaktion stellt das Programm in dieser Woche noch ausführlich vor.