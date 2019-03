Letzte Ehre für einen Freund

"Abschied für einen Freund" – Unter diesem Motto haben die fränkischen Rockbands "Teeth Of Lamb", "Justice", "J.B.O." und "Hämatom" spontan ein Benefizkonzert ins Leben gerufen, das am 5. April in der Live Music Hall in Geiselwind stattfinden wird. Hintergrund ist der Tod ihres langjährigen Weggefährten, Mitmusikers und vor allem Freundes, Mike Fiedler, mit dem alle vier Bands ein Werdegang verbindet.

"Mike ist erst vor kurzem im Alter von 48 Jahren einem schweren Krebsleiden erlegen“, so das Statement der Musiker in ihrer Pressemitteilung. "Er hat uns alle jahrzehntelang begleitet und unterstützt. Kein Weg war für ihn zu weit, keine Kiste zu schwer. Dieser Job war sein Leben, seine Berufung. Sein Abschied fällt schwer, nicht nur für Freunde und Bekannte, sondern vor allem für seine Familie. Mike hinterlässt eine Frau und zwei Kinder, die nun erst einmal auf sich alleine gestellt sind."

Von dem Schicksal von Mike und seiner Familie tief bewegt haben sich die vier Bands kurzerhand miteinander in Verbindung gesetzt und beschlossen, ihrem Weggefährten mit einer Benefizshow die letzte Ehre zu erweisen.

Die Künstler wollen sich an diesem Abend jedoch nicht nur von Mike verabschieden, sie wollen vor allem auch seine Familie unterstützen. Und so sollen die gesamten Einnahmen dieses Spontan-Festivals dazu dienen, Mikes Hinterbliebene finanziell zu unterstützen und ihnen die kommenden schweren Wochen und Monate etwas zu erleichtern. „Wir freuen uns über jeden, der seinen Weg zu der Show finden wird“, so die Musiker.

Tickets, für das Konzert am Freitag, 5. April, in Geiselwind gibt es ab sofort unter www.haematom-shop.de und in der Raststätte Strohofer. Einlass ist um 19 Uhr, die erste Band wird die Bühne um 20.30 betreten.